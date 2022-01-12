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ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesi Yunanistan'da hayal kırıklığı yarattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesi Yunanistan'da hayal kırıklığı yarattı

ABD'nin Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (EastMed) girişiminden desteğini çekmesi Yunan kamuoyunda hayal kırıklığına yol açtı. Konuya ilişkin haberlerde Washington'un Yunanistan'a gönderdiği yazıda projenin Türkiye ile bölgede gerginliğe neden olduğuna da dikkat çekildiği ifade edildi.

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YUNANİSTAN'ın birçok yayın organında ABD'nin Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nden (EastMed) desteğini çektiğine ilişkin haberler yer alırken, "Jeopolitik bir fiyasko", "ABD, EastMed'i sabote ediyor" gibi başlıklar öne çıktı.

Yunan basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ABD'nin EastMed'e ilişkin çekincelerini gayriresmi bir yazı ile (non paper) Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilettiği bildirildi. ABD'nin dile getirdiği çekinceler arasında projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması ve çevresel hassasiyetlere uzak olması gösterildi.

Konuya ilişkin haberlerde Washington'un Yunanistan'a gönderdiği yazıda projenin Türkiye ile bölgede gerginliğe neden olduğuna da dikkat çekildiği ifade edildi. ABD'nin ilgisinin bölgedeki elektrik temelli projelere kaydığı belirtilerek, ABD'nin bölgedeki diğer ortak projeleri desteklemeye devam edeceği ileri sürüldü.

Kathimerini gazetesinin haberinde projenin ekonomik açıdan sürdürülebilirliğine ilişkin şüphelerin daha önce de dile getirildiğine dikkat çekilerek, "EastMed boru hattının sürdürülebilirliğinden şüphe etmek diplomatik alanda Ankara'nın üzerinden bir baskı unsurunu azaltmaktır ve (Güney) Lefkoşa'yı enerji alanındaki taktiğini yeniden belirlemek zorunda bırakır" yorumuna yer verildi.

Gazetede yer verilen enerji uzmanı Mihail Mirianthis'e ait yorumda ise 'bu ani hareketin' Yunanistan ve ABD arasında 2021'de imzalanan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması'na ilişkin soru işaretleri doğurduğu ifade edilerek sadece Yunanistan'ın değil İsrail ve GKRY'nin de enerji ve diğer alanlardaki çıkarlarının etkilendiği kaydedildi.

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