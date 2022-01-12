İsrail'in Hamas'ı hedef almak için komondo yunusları devreye soktuğu iddia edildi

İSRAİL'in Hamas güçlerini hedef alırken 'komando yunus'lardan faydalandığı öne sürüldü. 'Katil' olarak yetiştirilen yunusların Hamas hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediği aktarıldı.

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İSRAİL ile Filistin arasında yıllardır süregelen gerginlik devam ederken İsrail'in Hamas'ı hedef almak için 'komondo yunus'ları devreye soktuğu öne sürüldü.

Hamas tarafından yapılan açıklamada İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli Hamas'ı kovalamak için komando yunuslarını kullandığı iddia edildi.

El Kassam Tugayı Deniz Komandoları Sözcüsü meydana gelen bir operasyon sırasında Hamas donanmasının kendilerini öldürebilecek bir cihazla donatılmış yunus tarafından denizde kovalandığını iddia etti.

"Katil Siyonist yunuslar" 'Foundation for Defence of Democracies Long War Journal' araştırma analisti Joe Truzman da konuyla ilgili Twitter hesabından, "Hamas'ın yayınlarına göre katil Siyonist yunuslar var" diye paylaşım yaptı. Truzman, İsrail'in mayıs ayında Hamas'ı hedef alan saldırıları sırasında da yunusları kullandığını belirtirken bir kişinin komando yunuslar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Yunuslara tam teşekküllü teçhizat

Yunuslara takılan cihazların ise tam işlevleri ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı ancak Hamas, bir uzaktan kumanda, kamera ve zıpkın benzeri mermileri ateşleyebilecek bir silahla donatılmış, savaşa hazır kaynaklara sahip olduğunu iddia etti.

Hamas'ın 2015'te İsrailli komando yunusları yakalamayı başardığı iddia edilirken askeri amaçla kullanılan hayvanlara ne olduğu ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.