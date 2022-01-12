Kuzey Kore'nin 1000 kilometre mesafedeki hedefi vuran hipersonik füze denediği bildirildi

KUZEY KORE'nin 1000 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vuran hipersonik füze denediği belirtildi.

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KUZEY KORE Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre; hipersonik füze denemesi başarıyla gerçekleşti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edildi.

Denemeyle geliştirilmiş hipersonik silah sisteminin teknik detaylarının son doğrulamasının yapılması amaçlandı.

Japon Kyodo Ajansı, KCNA'nın Mart 2020'den bu yana ilk kez bir füze denemesini Kuzey Kore lideri Kim'in izlediğini duyurduğuna dikkati çekti.