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Kuzey Kore'nin 1000 kilometre mesafedeki hedefi vuran hipersonik füze denediği bildirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kuzey Kore'nin 1000 kilometre mesafedeki hedefi vuran hipersonik füze denediği bildirildi

KUZEY KORE'nin 1000 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vuran hipersonik füze denediği belirtildi.

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KUZEY KORE Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre; hipersonik füze denemesi başarıyla gerçekleşti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edildi.

Denemeyle geliştirilmiş hipersonik silah sisteminin teknik detaylarının son doğrulamasının yapılması amaçlandı.

Japon Kyodo Ajansı, KCNA'nın Mart 2020'den bu yana ilk kez bir füze denemesini Kuzey Kore lideri Kim'in izlediğini duyurduğuna dikkati çekti.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin 'balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını' duyurmuştu. İki ülke de füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti. Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da 'hipersonik füzeyi başarıyla denediğini' açıklamıştı.

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