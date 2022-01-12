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İşitme cihazı zamları hastaları üzdü

İşitme cihazı zamları hastaları üzdü

İşitme cihazlarında SGK katkısı yüzde 20 artışla bin liradan bin 200 liraya çıktı ancak cihazlar 12 bin liradan başlıyor.

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İşitme cihazlarında SGK katkısı yüzde 20 artışla bin liradan bin 200 liraya çıktı. Özellikle yaşlı vatandaşların kullandığı işitme cihazı fiyatları da 12 bin lirayı çıktı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar “Her şeye yüzde 100 zamgeldi, işitme cihazlarındaki devlet katkısı ise sadece yüzde 20 arttı. 1200 lira devlet katkısı ile 12 bin liralık cihazı nasıl alalım?'' diyerek dert yandılar.

Beş yılda bir veriliyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de konuyu TBMM gündemine getirdi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Sertel, “Çoğunluğu ithal olan ve yüzde 100'den fazla zam gelen işitme cihazlarına verilen devlet katkısının arttırılması düşünülmekte midir?'' diye sordu ve Sözcü'ye şunları söyledi:

– İşitme cihazlarını çoğunlukla yaşlı ve emekliler kullanıyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 36 ama işitme cihazlarına sağlanan katkıda sadece yüzde 20'lik artış yapıldı. Kulağı ağır duyan bir vatandaşımız bunu raporladıktan sonra işitme cihazı için SGK tarafından bin 200 liralık katkı veriliyor. Üstelik bu hak kendisine 5 yılda bir veriliyor. Bu rakam geçen sene bin lira idi. Yüzde 20 artışla bin 200 TL oldu.

Ciddi bir iyileştirme yapılmalı

– Ama çoğunluğu ithal olan işitme cihazlarının fiyatları dolarla birlikte fırladı. En alt kalite bir işitme cihazı 5 bin liradan başlıyor 12 bin liraya kadar çıkıyor. Bu durumda emekli bir vatandaşımız en düşük kalite cihazı alsa dahi cebinden 3 bin 800 lira vermesi gerekecek. Emeklilerimiz açlık sınırında yaşarken bu paraları nasıl ödesin? SGK ya cihazın tamamını karşılamalı ya da ödediği katkı payında ciddi bir iyileştirme yapmalı.

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