ABD'de yıllık enflasyon 40 yılın zirvesinde aralık ayı sonuçları beklentinin üstünde çıktı

ABD'de Aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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ABD'de aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon aralıkta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle, ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,4 olacağı yönündeydi.

1982'den bu yana en yüksek seviye

Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 7,0 olarak gerçekleşti. Uzmanar da yıllık artışın yüzde 7,0 olacağı tahmininde bulunmuşlardı.

Böylece 1982 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,5 arttı.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 29,3 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,3 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış gösterdi.

FED Başkanı Powell'ın açıklamaları

Bloomberg Economics, Omikron varyantı kaynaklı arz sıkıntılarının ABD enflasyonu üzerinde ilk çeyrekte ilave yukarı yönlü baskı kurabileceğini öngörüyordu.

Bununla birlikte ülkede fiyatları yukarı iten unsurların yılın kalan kısmında etkisini azaltacağı da tahmin ediliyordu. Verilerden önce konuşan ABD Merkez Bankası Fed’in Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD’deki ekonomik toparlanma için “ciddi bir tehdit” olduğunu ve Fed’in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ne hitap eden Powell, Fed’in sıfıra yakın seviyedeki faiz oranlarını artırmaya ve 8,8 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayacağını söylerken, bunu aşırı ısınan bir ekonomiyi soğutmaya yönelik bir politika olarak değil, pandemi döneminde uygulamaya sokulan ultra gevşek acil önlemlerin kaldırılması olarak sunmuştu.

Bu yıl normal arz koşullarına dönüleceğini düşündüğünü belirten Powell, “Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız.” dedi.

“Gerçekten bu yıl boyunca normale daha yakın bir politikaya geçeceğiz, ancak şu an bulunduğumuz yerden normale giden uzun bir yol var” diyen Powell, bu sürecin istihdam oranı üzerinde olumsuz bir etkisi olmasını beklemediklerini belirtti.

Faiz artışı için Mart sesleri yükseliyor

Powell, faizlerin hangi ay itibarıyla artmaya başlayacağı konusunda işaret vermese de bilançoyu küçültmeye bu yıl başlayacaklarını net olarak ortaya koydu. Fed’in iki bölgesel başkanı dünkü açıklamalarında Powell’ı destekledi. Bu yıl faiz kararlarında oy hakkı bulunan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonomi mevcut görünümünü korursa mart ayında faiz artırmayı destekleyeceğini söyledi. Kansas City Fed Başkanı Esther George da Fed’in bilançosunu, normalleşmenin erken aşamalarında küçültmeye başlamaktan yana olduğunu belirtti.