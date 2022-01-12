Arabasını sokağa park edenler dikkat! Hırsızlar otomobillerin, farları, aynaları ve lastiklerini çalıyor

Döviz kurunun yükselmesi ve sıfır otomobilde yaşanan sıkıntılarla birlikte hırsızların rotası değişti. İstanbul'un çeşitli noktalarında otomobillerin, farları, aynaları ve lastikleri çalınmaya başlandı.

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Son aylarda sokaktaki otomobillerin, lastikleri, ön konsolları, farları, silecekleri çalınıyor. Özellikle yedek parçası pahalı olan lüks araçlar daha bir hedefte. 5 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Bağcılar'da akıllara "Çiçek Abbas" filminin sahnelerini akıllara getiren bir hırsızlık olayı yaşandı. Şüpheliler, altına taş koydukları iki otomobilin tekerleklerini jantlarıyla birlikte çaldı. Olay Kazım Karabekir ile Mahmutbey mahallelerinde meydana geldi.

Yine benzer bir olay ise 17 Aralık 2021 tarihinde İstanbul, Sancaktepe’de yaşandı. Bir mahalleye dadanan hırsızlar gözünü cami imamının otomobilinin lastiklerine dikti. Sabah namazı öncesi hırsızlar dakikalar içerisinde otomobilin 4 lastiğini çaldı.

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15 Ağustos 2021 tarihinde Eyüpsultan Göktürk'te bir vatandaş akşam saatlerinde ikamet ettiği sitenin önüne otomobilini park ederek evine gitti. Sabah saatlerinde aracın camını kıran hırsızlar, ön konsolu söküp götürdü.

İstanbul Pendik, Esenyalı ve Çamçeşme mahallelerinde geçtiğimiz aylarda 4 otomobilin farları çalındı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde ise 3 günde 4 aracın lastikleri jantlarıyla birlikte çalındı.

Son olarak 8 Ocak Cumartesi günü İstanbul Esenyurt’ta hırsızlar şoförü araç içerisinde uyurken bir tırın lastiklerini çaldı. Bir kamyonetle lastikçi dükkanına gelen hırsızlık şüphelileri dükkanın önündeki mühürlü tır kasası içinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan lastikleri plakasız kamyonetle çaldı.

'Özellikle lüks arabalar'

Özellikle lüks arabaların parçalarını çalındığını söyleyen İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Farları çalıyorlar. Bir lüks arabanın farı olmuş 10-15 bin TL." dedi. Türkiye'de şu an yedek parça problemi olduğunu anlatan Bağcı, "Doların artışıyla yedek parçaların değerleri de çok arttı. Hırsızlar artık önden esnettikleri far kulaklarını kırıp çalıyor. Lastik hırsızlığı var, tampon çalmaya başladılar." dedi.

'Eskiden teypti şimdi airbag'

"Aracın camını kırıp içeri giriyorlar ve arabanın hava yastıklarını çalıyorlar' diyen Bağcı, "Eskiden camı kırıp teybi çalıyorlardı" şeklinde konuştu. Hasar ihbarlarındaki toplam artışın daha çok parça çalınması kaynaklı olduğunun altını çizen Bağcı, "Sigorta şirketleri hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüsten kaynaklı her türlü hasarı karşılıyor. Son 2-3 yıl öncesine kadar parça hırsızlığını pek duymazdık, şimdi çok duyar olduk." diye konuştu.

'23 yıllık sigortacıyım...'

"23 yıllık sigortacıyım. 20 yıl boyunca far çalındığını pek duymadım" diyen Bağcı, "Arabayı komple çalıp parçalayıp satıyorlardı. Son iki yılda sırf 3-4 tane benim sigortaladığım müşterilerimin başına parça hırsızlığı geldi" diyor.

'Dolar yükseldi yedek parça fiyatları arttı'

Sanayide yedek parça satışı yapan Yasin Türker, "Dolar yükseldiği için yedek parça fiyatları da yükseldi. Parçalar yurt dışından geliyor ve bulunmuyor şu an" dedi. Parça hırsızlığının da bundan dolayı artmış olabileceğini belirten Türker, "Geçen gün Maltepe'de oturan arkadaşımın lüks aracının multimedia ekranını ve ön konsolunu çaldılar. Bir sürü masraf çıktı." diye konuştu.