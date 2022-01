Erdoğan 'Kılıçdaroğlu'nun sözünü yerde bırakmayalım' dedi talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadiyle ilgili konuşarak, "Arkadaşlarımıza talimat verdik. Nerede bir CHP'li belediye yönetimi varsa orada çiftçiye bedava elektrik verilmesi başta olmak üzere tüm bu vaatleri yerine getirmelerini sağlayacak adımlar atılacak." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'ya gidip, belediyelerin CHP'ye geçmesi halinde çiftçilere elektriği bedava vereceğini söylemesi tartışma konusu oldu.

CHP'li belediyelerin bile tepki gösterdiği vaat, AK Parti kurmaylarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Bu zat, 2019 seçimlerinde de pek çok yerde belediye başkan adaylarını yanına alarak hiç kimseyi işten çıkarmama, her tarafı metro hatlarıyla donatma, suyu ve ulaşımı ucuzlatma, her aileye maddi destek, her çocuğa bedava süt verme gibi vaatlerle de milletin karşısına çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madem CHP Genel Başkanı'nın böyle bir hayali, böyle bir rüyası var, böyle bir orijinal projesi var, biz de belediyenin CHP'li başkanlarda olduğu yerlerde kendisine yardımcı olalım dedik. CUMHURHP'li belediyeler belli ki yoğunluktan sözlerini hayata geçirecek teklifleri belediye meclislerine getiremiyorlar, onların yerine bizim arkadaşlarımız bu yükü omuzlayacaklar. Maksat, Kılıçdaroğlu'nun sözünü yerde bırakmayalım. CHP Genel Başkanı'nı kendi tabanı ve millet nezdinde mahcup etmeyelim. Gerçi arkadaşlarımızın daha ilk başladığı yerde CHP'li belediye başkanı bu duruma isyan edip 'gidin onu Kılıçdaroğlu'na sorun' gibi bir tepki gösterse de anlaşılan o ki başkanın partisinin vaatlerinden haberi yok. Sergilediği tek parti faşizmi uygulamaları sebebiyle, kınama cezası verilen bir belediye başkanının partisine ve genel başkanına koyduğu posta da bu cenahta işlerin sandığımızdan daha karışık olduğunu gösteriyor. Ha bu arada, Kılıçdaroğlu'na bir hatırlatmada daha bulunayım; hani meydanlarda hiç kimsenin belediyedeki işinden, ekmeğinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti ya işte o söz kendi belediye başkanları tarafından ayaklar altına alındı."

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun, bu konuda uygulayacağı parlak fikirleri varsa, şayet kendi belediye başkanlarına sözü geçmiyorsa bizim meclislerdeki arkadaşlarımız kendisine yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır." diye konuştu.