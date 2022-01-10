CHP'li belediyelerden Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik talebine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa için verdiği bedava elektrik sözü diğer CHP'li belediyelerden de istenildi. Bu talebe birçok CHP'li belediye karşı çıktı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada belediyeyi kazanmaları halinde çiftçilere elektriği bedava vereceklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun bu talebi ise diğer CHP'li belediyeler tarafından tepkiyle karşılandı. Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili vadettiği sözlerin kendilerinden de istenilmesi sonrası CHP'li belediyeler bedava elektriğin mümkün olmayacağını beyan etti.

CHP ve İyi Partinin oylarıyla reddedildi

Geçtiğimiz gün de CHP'li Çanakkale Belediyesinde bedava elektrik talebi belediye meclisinde gerginliğe sebep oldu. Belediye meclisinde AK Parti grubunun 'belediye sınırları içerisinde yer alan çiftçilerin elektrik faturalarının belediye tarafından karşılanması' önergesi CHP ve İyi Partinin oylarıyla reddedildi.

"Gidin Kılıçdaroğlu'na sorun"

Önergeye tepki gösteren Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Gidin onu Kılıçdaroğlu’na sorun" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasal değil ki. Belediyelerimizin böyle bir harcama kalemi yok, yetkisi de yok. Biz bunu karşılayamayız. Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir meclis değil. Bu önerge yasalara aykırı. Bunu kabul ettiğimizi var sayalım. Yarın sabah çiftçilerin elektrik faturalarını ödemeye kalktık. Nasıl ödeyeceğiz? Bu mümkün değil."