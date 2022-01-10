Ikea'dan koronavirüs geçiren çalışanlar için ceza gibi karar

Ikea İngiltere'de Kovid-19 aşısı olmayan ve karantinaya girmesi gerektiği için işe gelemeyen çalışanları için finansal ceza uygulama kararı aldı.

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Ikea'nın aşı olmayan çalışanlarına karantinada kaldıkları süre boyunca daha az ücret ödeyeceği iddia edildi.

The Guardian gazetesinin haberine göre mobilya devi pozitif kişilerle yakın temasta bulunan kişiler için zorunlu olan 10 günlük karantinaya giren çalışanlarına bu süredeki maaşlarında kısıntıya giderek normal haftalık brüt ücretin dörtte birinden daha az bir miktara denk gelen 96,35 sterlin (131 dolar) ödeyecek. Ikea konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

İngiltere’de 10 bin çalışanı bulunan firma, ABD’de Walmart Inc. ve İngiltere’de Wm Morrison Supermarkets Ltd. gibi devlerin yöntemlerini takip ederek geçerli bir neden olmadan aşı olmayı reddeden çalışanları üzerinde baskı kurmayı hedefliyor.