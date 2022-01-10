Mustafa Destici'den tartışılan 'tasarruf' sözleriyle ilgili açıklama! 'Toprağı saksıda, kuzuyu dizide görmedim'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici olay olan '100 liralık et almıyorum, kuzu kestirip yiyorum' şeklindeki tasarruf önerisiyle gündemde. Destici o sözlerine açıklık getirerek, "Algı operasyonu yapılıyor. Toprağı saksıda, kuzuyu dizide sevilecek bir hayvan olarak görmüş olanlar bizi anlayamazlar" dedi.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ekranda yaptığı tasarruf önerisiyle gündem oldu. Mustafa Destici "Kasaba gidip 100 liraya et almıyorum. Köyüme gidip kuzu kestirip onu yiyorum" dedi. Destici, tartışılan tasarruf önlemi hakkında yeni açıklama yaptı. İşte Destici'nin açıklamaları:

- Bunlar algı operasyonu. Bütün Türkiye'yi gezdim. Canlı küçükbaş ya da büyükbaş hayvanın kilosu ne kadardır diye sorsam siz bilemezsiniz ama ben bilirim. Canlı olarak 25 liraya kestirirsiniz, 50 liraya mal etmiş olursunuz ama kasaptan 100 liraya alırsınız.

- Ben kendi tükettiğim peyniri yazdan alıyorum, pekmezimi kendim yapıyorum. Bu imkanı herkes bulamayabilir, kendi hayatımı anlatıyorum. Tasarruf yapmaya çalışıyorum.

- Tasarrufu bu zor şartlarda yapmaya zaten mecburuz, insan olarak da hayatın her alanında tasarruf etmek zorundayız.

- Sanki fakirin derdini paylaşıyorlar. Bunlar maskeli, cilalanmış Türkler. Bunlar algı operasyonu yapıyorlar.

- Toprağı saksıda, kuzuyu dizide sevilecek bir hayvan olarak görmüş olanlar bizi anlayamazlar.

- Tükettiğimiz pek çok şeyi de kendimiz üretiyoruz, hem tasarruf ediyoruz bunda hem de sağlıklı besleniyoruz.