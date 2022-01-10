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Hatay’da 2 ay önce kayıp ilanı verilen adamın öldürüldüğü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay’da 2 ay önce kayıp ilanı verilen adamın öldürüldüğü ortaya çıktı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu adamın uyuşturucu ticareti nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan kişiler tarafından darp edilerek öldürüldüğü ve halıya sarılıp, ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı.

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Hatay İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21 Ekim 2021 tarihinde hakkında kayıp başvurusu bulunan Murat Çapar (41) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkalı olması nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek titiz çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Murat Çapar’ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden jandarma ekipleri, Murat Çapar’ın araç kiraladığını ve aracın Reyhanlı yolu üzerinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu tespit etti.

Alacak verecek meselesi

Elde edilen bilgiler doğrultusunda genişletilen çalışma sonucunda, Çapar'ın uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkalı A.B., G.K., S.A., S.B., M.A.Ç., E.Ö., G.Ö., A.B. ve Y.K. isimli 9 şüpheli şahıs tarafından planlayarak ve tasarlayarak dövülmek suretiyle yapılan işkence sonucunda öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılarak Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı.

Çapar'ın cansız bedeni, dün ormanlık alanda halı içerisinde bulunurken, operasyon sonucunda belirlenen adreslerinde yakalanarak gözaltına alınan ve Murat Çapar’ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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