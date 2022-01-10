BIST 2.067
DOLAR 13,87
EURO 15,71
ALTIN 802,31
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de ATV'ye 'Kim Milyoner Olmak İster' tepkisi: Açıklama bekliyoruz

ATV'de yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ve sosyal medyada gündem olan soruya Fenerbahçe Kulübü sert tepki gösterdi.

Abone ol

Yarışmada bir yarışmacıya, "Galatasaray 'ın UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır" sorusu soruldu.

Şıklar arasında Aydınspor, Fenerbahçe, MTK Budapeşte ve Pendikspor yer alıyordu. Yarışmacının verdiği "Fenerbahçe" cevabının doğru olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yazılış biçiminden anlaşıldığı üzere mesleki etik yerine taraftarlık duygusu ön plana alınarak hazırlanan, kamu yararına olmadığı çok açık, kutuplaşmayı tetiklemeye yol açabilecek seviyede bir sorunun, onay süreçlerinden geçerek ekrana gelmesi tarafımızda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır" denildi. Sarı Lacivertliler, konuya ilgili açıklama beklediklerini belirtti.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ATV kanalında ekrana gelen ‘Kim milyoner olmak ister?’ adlı programın 9 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan bölümünde yer alan soru içeriğine dair açıklama yapma gereği doğmuştur.

Kulüp taraftarı olmanın, toplumumuzun büyük bir kesimi için bir kimlik niteliği taşıdığı ve dolayısıyla sosyolojik bir hassasiyet noktası oluşturması nedeniyle kamu yararına yayıncılık faaliyetinde bulunan kurumların bu gibi hassasiyetleri göz önünde bulundurması oldukça önemlidir.

Bu doğrultuda yazılış biçiminden anlaşıldığı üzere mesleki etik yerine taraftarlık duygusu ön plana alınarak hazırlanan, kamu yararına olmadığı çok açık, kutuplaşmayı tetiklemeye yol açabilecek seviyede bir sorunun, onay süreçlerinden geçerek ekrana gelmesi tarafımızda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır.

İlgili kanalın sosyal medya hesapları vasıtasıyla bu ciddiyetsiz yaklaşımı daha da geniş kitlelere yayması, oluşan rahatsızlığın farkına varılmadığının ya da yapılanda yanlış bir durum görülmediğinin bir göstergesi olmuştur.

Söz konusu olay hakkında ilgili kurumdan bir açıklama bekliyor; yayınlanan içeriklerdeki mesleki etik ve saygı unsurlarının gözden geçirilmesini, Türkiye Kupası gibi anlamlı bir organizasyonun yayıncısı olma sorumluluğuyla hareket edilmesini talep ediyoruz."

İlgili Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçe sorusu gündem oldu sarı lacivertliler tepki gösterdi
ÖNCEKİ HABERLER
YSK üyelerine hakaret iddiası! Ekrem İmamoğlu hakim karşısında: YSK üyelerini kastetmedim
YSK üyelerine hakaret iddiası! Ekrem İmamoğlu hakim karşısında: YSK üyelerini kastetmedim
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Edirne'de aranan PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de aranan PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Omicron varyantının 5 yaş altı çocuklarda ürküten semptomu! Diğerlerinde yoktu
Omicron varyantının 5 yaş altı çocuklarda ürküten semptomu! Diğerlerinde yoktu
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı açıkladı! Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı açıkladı! Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi
En düşük uzman çavuş maaşı 2022 kaç para oldu? TSK asker maaşları tablosu
En düşük uzman çavuş maaşı 2022 kaç para oldu? TSK asker maaşları tablosu
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten ürküten vaka açıklaması: Bir hafta önceye göre 10 katına çıktı
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten ürküten vaka açıklaması: Bir hafta önceye göre 10 katına çıktı
Nazarbayev'in kızının İngiltere'ye kaçırdığı servet gündem oldu: Malikane ve özel jet satın aldı
Nazarbayev'in kızının İngiltere'ye kaçırdığı servet gündem oldu: Malikane ve özel jet satın aldı
Torku ve Konya Şeker isyanda: Şekere zam verilmezse külliyen zarar
Torku ve Konya Şeker isyanda: Şekere zam verilmezse külliyen zarar
Doğu'da görev yapan uzman çavuş maaşları 2022 kaç para oldu?
Doğu'da görev yapan uzman çavuş maaşları 2022 kaç para oldu?