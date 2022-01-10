Erzurum Valisi Okay Memiş'ten ürküten vaka açıklaması: Bir hafta önceye göre 10 katına çıktı

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Kovid-19 salgınında kentteki vaka sayılarının 10 katına çıktığını belirterek, vatandaşları tamamlayıcı doz aşılarını olmaya davet etti.

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Vali Memiş, tarihi Müceldili Konağı’nda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Memiş, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) değinerek kentteki Omicron varyantı vaka sayılarında son bir hatada önemli bir artış olduğunu aktardı.

Omicron varyantı vaka sayılarının kentte görülme hızının daha fazla artabileceğine işaret eden Memiş, "Hiç görmediğimiz rakamlara ulaşacağız kısa süre içerisinde öyle görünüyor. Herkes tedbiri olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Memiş, vaka sayılarının düşmesi için herkesin gereken kurallara uyması ve tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini hatırlattı.

"Bir hafta önce söylediğimiz rakamların 10 katına çıktı"

Omicron varyantı nedeniyle Erzurum'da okulların erken tatil edilmesinin söz konusu olmadığını belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum'daki vaka sayılarımız bir hafta önce söylediğimiz rakamların 10 katına çıktı. Rakamları siz tahmin edin artık. Rrutin denetimlerimiz devam ediyor. Aşılamada tamamlayıcı dozu vurulma önemli. 2 doz Biontech aşısının koruyucu özelliği yüzde 30 fakat Omicron'a karşı koruyuculuğu artırmamız için 3'üncü doz önemli, tamamlayıcı dozu vurulunda koruyuculuk yüzde 80’e çıkıyor. Okulların tatilinin erkene alınması gibi bir durum söz konusu değil. Erzurum için şu an böyle bir risk yok."