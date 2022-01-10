Galatasaray'da Fatih Terim kovuldu! 4. Fatih Terim dönemi resmen sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldı.

Galatasaray'da Fatih Terim, NEF Stadyumu’nda durum değerlendirmesi yapmak için başkan Burak Elmas ile görüştü.

İkilinin toplantısı sadece 15 dakika sürdü. Ve toplantı sonunda Fatih Terim'le yolların ayrıldığı belirtildi.

BURAK ELMAS'LA SOĞUK SAVAŞ YAŞADILAR Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında son dönemde soğuk savaş yaşanıyordu. Elmas, tecrübeli hocanın olumsuz tavrına rağmen teknik heyette değişiklik yapılması konusunda ısrarını sürdürdü. Galatasaray'da Terim'in ekibine katılması için Karagümrük'ten Farioli ismi gündeme gelmişti. Terim, bu iddiayı yalanlarken daha sonra Guardiola'nın ekibindeki Domenec Torrent ismi ortaya atıldı. Yöneticilerden Işıtan Gün, yardımcı hocalık için Domenec Torrent ile görüştüklerini doğrulamıştı.

Gençlik aşısı tutmadı!

Galatasaray’da Burak Elmas’ın başkan olmasının ardından sözleşmesini uzatan Fatih Terim, kadroya genç isimler transfer etti. Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıkan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de ise 20. hafta sonunda Trabzonspor’un 22 puan gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig ekibi Denizlispor’a taraftarı önünde penaltılarla elendi.

176 maçta 44 yenilgi

Galatasaray, Fatih Terim döneminde 176 maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım tüm kulvarlarda 97 galibiyet alıp 44 kez sahadan yenik ayrıldı. 340 atıp, 209 gol yiyen sarı-kırmızılı takım bu maçların 35’inden beraberlikle ayrıldı.