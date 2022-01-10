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Melih Gökçek'ten olay Temel Karamollaoğlu paylaşımı! 'Bak ölüm bir karış ötede, Tövbe et!'

Melih Gökçek'ten olay Temel Karamollaoğlu paylaşımı! 'Bak ölüm bir karış ötede, Tövbe et!'

SAADET Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Geçmiş olsun Covit olmuşsun. Bak ölüm bir karış ötede, tövbe et" paylaşımı yaptı. Saadet Partisi kanadından büyük tepki var.

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Koronavirüs tedavisi hastanede devam eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün hastaneye kaldırılmıştı. Melih Gökçek'in Karamollaoğlu için yaptığı paylaşım Saadet Partisi'ni ayağa kaldırdı. 

Melih Gökçek, Karamollaoğlu'nun koronaya yakalanmasının ardından "Temel Karamollaoğlu aşağıdakilerden hangisi ile beraber haşrolmak istersin... Geçmiş olsun covit olmuşsun... Bak ölüm bir karış ötede... Sevgili Peygamberimiz 'Kişi sevdiğiyle beraberdir' buyurmuş... Bence zaman geçmeden kısa zamanda tövbe et...' paylaşımı yaptı.

Melih Gökçek'e Saadet Partisi kanadından tepki yağıyor. Parti Sözcüsü Birol Aydın Birol Aydın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sözlük anlamı 'şirin/sevimli' olan MELİH ismini duyunca, insanların aklına artık 'parsel parsel”'ve 'dinozor' sözcüklerinin gelmesine sebep olan 'istifa ettirilmiş' bir belediye başkanının nezaketten, insaftan ve insanlıktan uzak açıklamalarını milletimizin takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek "Göze girmeye çalışıyor"

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş da tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Gökçek'in tweetini alıntılayan Kurdaş, şunları kaydetti: "Bu da bir başka zavallı! Parsel parsel zavallı.... Buruşturulup çöpe atılmışlık zavallılığı! Hala umudu var; göze girmeye çalışıyor.."

4 Ocak'ta koronavirüse yakalandığını duyuran Karamollaoğlu'nun dün kontrol amaçlı gittiği hastanede doktorların tavsiyesi üzerine yatışı yapıldı.

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