İstanbul trafiği nasıl böyle rahatladı? İBB verilerine yansıdı

Akaryakıt zamları ve hayat pahalılığındaki artış ilk olarak İstanbul trafiğine yansıdı. Koronavirüs pandemisinde kapanma sürecinde boş kalan yollarda normalleşmeyle birlikte aşırı yoğunluk görülmüştü

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İstanbul trafiğindeki son günlerde hissedilen yoğunluk ve benzin istasyonlarındaki rahatlama dikkat çekiyor. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan bunun sebeplerini verilere göre derledi.

İstanbul trafiğinde son günlerde hissedilen bir rahatlama var malum. Özellikle sabah ve akşam pik saatlerde her zaman alışık olduğumuz yüzde 70-80 yoğunluklar son bir haftadır görülmüyor. Trafikteki bu rahatlama, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir yandan, benzine son günlerde gelen zamların ardından İstanbulluların özel araçlarını kullanmaktan vazgeçtiği yönünde yorumlar yapılırken diğer taraftan da artan Covid vakaları nedeniyle evden çalışmanın yeniden ağır basmasının trafikteki rahatlamaya sebep olduğu yorumları yapılıyor.

Peki İstanbul trafiğinde hissedilen bu rahatlamanın rakamlara yansıması ne? İstanbul trafiğinde yüzde kaçlık bir azalma oldu? Trafiğin azalmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı arttı mı?

İşte bu soruları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sordum, hem son bir aylık trafik yoğunluk haritalarına hem de metro, şehir hatları ve İETT verilerine ulaştım.

Metro ve vapur yolcularında artış

İBB verilerine göre; Ocak’ın ilk haftası iş günlerinde pik saatlerde yani trafiğin en yoğun olduğu 18.00’de trafik yoğunluğu yüzde 54-57 arasında değişti. Aralık ayında ise trafik yoğunluğu yine iş günlerinde aynı saatte yani 18.00’de yüzde 60-87 arasında değişti. Trafikteki bu rahatlama toplu ulaşıma yansıdı mı peki?

İBB verilerine göre; Ocak’ın ilk 7 günü metro hattında 14 milyon 231 bin 313 yolcu taşındı. İBB’nin 2021 metro yolcu verileri incelendiğinde de 2021’in son 7 günündeki toplam yolcu sayısı ise 13 milyon 562 bin 613 oldu.

Yani metro hattında bir haftada 668 bin 700 yolcu artışı var. Gelelim Şehir Hatları rakamlarına... Aralık ayında Şehir Hatları’nı günde ortalama 75 bin 916 kişi kullanırken 2022’nin ilk 3 günü 1-3 Ocak’ta günlük yolcu sayısı 83 bin 515 oldu.

Metrobüs ve otobüste artış

Kara ulaşımına gelince... Aralık ayında İETT otobüsleri toplam 27 milyon 658 bin 938 yolcu taşıdı. Metrobüs ise 24 milyon 537 bin 607 yolcuya hizmet verdi. Özel Halk otobüsleri de aralık boyunca 37 milyon 183 bin 198 yolcu taşıdı. İstanbul Ulaşım A.Ş. ise aralıkta 17 milyon 445 bin 86 yolcu taşıdı. Aralık ayı boyunca metrobüs ve otobüsler toplam 106 milyon 825 bin 549 yolcu taşıdı.

Yani aralıkta 7 günlük ortalama yolculuk sayısı 24 milyon 121 bin 895 oldu. 1-7 Ocak arasında ise metrobüs ve otobüslerle yapılan yolculuk sayısı ise 37 milyon 916 bin 632 oldu. Aralık ayında 7 günlük ortalamayla ocak ayının 7 günlük ortalaması arasında 13 milyon 794 bin 737 artış görülüyor.