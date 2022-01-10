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Bursa'da facia! İtfaiye aracı devrildi 4 itfaiyeci hayatını kaybetti

Bursa'da facia! İtfaiye aracı devrildi 4 itfaiyeci hayatını kaybetti

BURSA'dan kara haber geldi. Orhaniyeli'de kaza yapan araçlara yardıma giden itfaiye aracı yağışlı yolda devrildi, 4 iftaiye personeli hayatını kaybetti.

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Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, 16 RK 960 plakalı araçla bu kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı.

Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrildi.

Durumun bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in öldüğü belirlendi.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

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