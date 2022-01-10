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Tır şoförleri, Ambarlı Limanı'na girişte ücret alınmasını protesto etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tır şoförleri, Ambarlı Limanı'na girişte ücret alınmasını protesto etti

İstanbul'da tır şoförleri, Ambarlı Limanı'na girişte ücret alınmaması talebiyle basın açıklaması yaptı.

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Ambarlı Limanı girişinde bir araya gelen tır şoförleri adına açıklama yapan Tüm Konteyner ve Lojistikçiler Derneği (TÜMKON) Başkanı Yüksel Aras, Türkiye'deki limanların hiçbirinde nakliyeciler için giriş ücreti alınmadığını ifade etti.

Aras, giriş ücreti uygulamasının sadece Ambarlı Limanı'nda olduğunu belirterek, "Ambarlı'daki 4 tane limanın birleşip kurmuş oldukları şirket, 15 yıldan beri burada emek veren, iş yapan arkadaşlarımızdan, firmalarımızdan yılda 2 bin 650 lira ücret talep etmektedir." dedi.

Son 3 ayda akaryakıt, yedek parça masraflarının yüzde 100'den fazla arttığını dile getiren Aras, "Sırtımızdaki yük, her geçen gün artmaktadır. Bizler Türkiye'nin ithalat ve ihracatına katkı sağlayan esnaflarız ve bu alınan haksız ücretin kaldırılmasını istiyoruz. Haklı davamızda sonuç alıncaya kadar protesto gösterilerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

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