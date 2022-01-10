Laik cephe isyanda: Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan'a oy veririz

Oray Eğin CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığında Ekmeleddin İhsanoğlu seçimlerinde olduğu gibi bir isyan olabileceğine işaret ederek şimdi de “Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan’a oy veririz,” diye rest çeken laik cephe olduğunu söyledi.

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Haber Türk yazarı Oray Eğin "Aday olmayacak" başlıklı yazısında geçtiğimiz gün Teke Tek'e katılan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayındansa parti lideri gibi konuştuğunu ve manşet çıkarmadığını söyledi. Eğin, Kılıçdaroğlu'nun kendisine vurulmasını sağlayarak diğer adayları koruduğunu öne sürdü. Eğin yazısında şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyenlerin farklı gerekçeleri var. İttifakın diğer partileri onun seçilmesi halinde kendilerinin daha fazla nüfuza sahip olabileceklerini, onun üzerinde etki kurabileceklerini hesaplıyor.

Medya da Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istiyor, çünkü iktidarın gönlünden geçen bu. Elbette en çok Erdoğan ve iktidar partisi bu adaylıktan hoşnut olacak, çünkü “Erdoğan olmasın da kim olursa olsun,” diyecek seçmene rağmen kazanabileceklerini biliyorlar.

Geçmişte bu motivasyonla sandığa giden seçmenin eli Ekmeleddin İhsanoğlu’na oy vermeye gitmedi, şimdi de “Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan’a oy veririz,” diye rest çeken laik cephe var. Bu itirazı küçümsememek gerek. CHP’nin kimi yöneticileri de Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istiyor, çünkü olur da seçilirse bu sayede ilk kez iktidar sahibi olabilecekler; CHP’den bir başkası aday olup kazanırsa kendi ekibini kuracak. Son günlerdeyse Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istemeyen Kılıçdaroğlu sanki.