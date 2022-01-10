Pakistan'da donarak ölenlerin sayısı 23'e çıktı ülke ayağa kalktı

PAKİSTAN Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Ölenler arasında bir polis ile eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor. Ülke ayağa kalktı.

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PAKİSTAN'da başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, 7 Ocak akşamından itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Murree'de araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak öldü. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru ile eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor.

Yetkililer, kar yağışıyla beraber birçok kişinin araçlarını terk edip otellere sığınmak için hareket ettiğini, yollarda bırakılan araçların ise trafiğe neden olduğunu kaydetti.

Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtiliyor.

Ülke ayağa kalktı : Hükümet istifa etsin

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Murree'de gerçekleşen ölümlerin ülkede "işlevsel bir hükümet" olmadığının göstergesi olduğunu belirtti. Şerif, "yetersizlik, vurdumduymazlık, zalimlik ve baskının Pakistan'da yaygın olduğunu" vurgulayarak, zamanında önlem alınması halinde bu trajedinin gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Eski Ulusal Halk Partisi (ANP) Milletvekili Büşra Gohar da Başbakan İmran Han'a yaptığı çağrıda, kurbanları suçlamayı bırakmasını, sorumluluğu kabul ederek istifa etmesini istedi.

Kar uyarısı yapıldı önlem alınmadı

Dawn gazetesindeki haberde, Meteoroloji Departmanı, 5 Ocak'ta Murree ve Galiyat'a ilişkin yoğun kar yağışı beklendiğine dair uyarı yapsa da aralarında Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) da olmak üzere ilgili kamu kuruluşlarının gerekli önlemleri almada başarısız olduğu, trafik ve konaklama durumunun görüşülmesine dair toplantı yapılmadığı belirtildi.