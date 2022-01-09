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Doğal gaz desteği için mart ayı müjdesi! Bakan Yanık açıkladı

Doğal gaz desteği için mart ayı müjdesi! Bakan Yanık açıkladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, vatandaşlara yapılacak olan doğal gaz desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma törenine katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, vatandaşlara yapılacak doğal gaz desteğine ilişkin açıklamada yaptı.

Bakan Derya Yanık, "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah" dedi.

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