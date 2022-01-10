10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları tebrik sözleri

Her yıl ocak ayının 10'unda kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü bu sene pazartesi gününe denk geldi. Basın yayın kuruluşunda çalışanların bu önemli günü için en güzel kısa, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları tebrik sözlerini derledik.

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Bugün 10 Ocak basın yayın kuruluşunda çalışan, doğru ve tarafsız hber sunmak için ter döken çalışan gazetecilerin günü. Gazetecileri bugünde yalnız bırakmamak için en güzel mesajları, sözleri ve şiirleri göndermek için doğru adrestesiniz. İşte bu sene 10 Ocak 2020 için seçtiğimiz en güzel Çalışan Gazeteciler Günü mesajları, sözleri ve şiirleri!

*Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

*Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

*Gazetecilik birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Geri kalan her şey halkla ilişkilerdir! " (G.Orwell) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

*Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

*Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın Gazeteciler Günü kutlu olsun.

*Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek emek veren, fedakârca çalışarak gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm basın mensuplarımızın Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

*"Milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacak olan' yazılı ve görsel basın çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum."(M. Kemal Atatürk) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

* Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

*Vatanını, milletini seven tüm basın mensuplarının günü kutlu olsun.

Çalışan gazeteciler günü şiirleri

Dünyanın her yerinden,

Haber getirir bize.

Okur da öğreniriz,

Nerde ne olmuş diye.

Bir bakarsın savaşta

Her zorlukla yarışır

Bir ateş ortasında,

Gece gündüz çalışır.

Elinde kalem kağıt,

Nasıl da hızlı yazar.

Bazı gün de sırtında,

Kamera ile gezer.

Görevi toplamaktır,

İyi- kötü haberi.

Tarafsız yorum yapar,

Hiç üzmez kimseleri.

Gazeteci yorulmaz.

Bazı gün hiç uyumaz.

O işini çok sever,

Kimselere darılmaz.