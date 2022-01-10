Uzi ile Aleyna Tilki sevgili mi konseri narkotik bastı Uzi konserinde neler oldu?

Son günlerin en çok dinlenen, her yaştan gencin severek dinlediği rapçi Uzi geçen gün verdiği konserde narkotik polisleri tarafından götürüldü. Konserinde yasaklı bir maddeden bahseden Uzi gerçek adıyla Utku Yalçınkaya'nın konserini polisler bastı ve Aleyna Tilki ile birlikte şubeye götürüldü. Peki Uzi ile Aleyna Tilki sevgili mi?

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Ünlü rapçi Uzi, gerçek adıyla Utku Yalçınkaya, geçtiğimiz gün verdiği konser olaylı bitti, konseri narkotik polisler bastı ve Uzi'yi şubeye götürdüler. Araçta Aleyna Tilki'nin de olması sevgililer mi sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sahnede gençlere kötü örnek olduğu ve yasaklı bir maddeden bahsettiği için narkotik polisleri tarafından götürülen Uzi, gerçekte kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Uzi'nin şarkıları hangisi?

Rapçi Uzi ile sevgili oldukları iddia edilen şarkıcı Aleyna Tilki, aşk iddialarına noktayı koydu. Tilki, hayatında kimsenin olmadığını söyledi.

Evine kadar gelen takıntılı hayranın haberleriyle gündemde olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin, rapçi Uzi ile sevgili oldukları iddia edilmişti.

Aşk iddialarına son nokta: Önceki gün aşk iddialarıyla ilgili sorularla karşılaşan Tilki, "Şu anda hayatımda kimse yok!" diyerek iddiaları yalanladı.

Uzi kimdir: Albümüyle büyük başarı yakalayan Uzi, sosyal medyada da sık sık gündem olan bir isim. Rap dünyasının genç isimlerinden olan Uzi hakkında Uzi kimdir? Uzi kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırılıyor. Uzi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen isim, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor.

Rap müzik yapanların genelinin aksine küçükken yalnızca rap müziğe değil, arabeske de ilgi duymuş ve Azer Bülbül hayranıdır. Bu ilgisini rock ve metal müzik tutkunu olan anne babası bile aşamamıştır.