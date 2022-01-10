Kadıköy metrosu bıçaklı saldırganınıyla ilgili flaş karar! 'Kadın polis beni dövdü' dedi yalan çıktı

İSTANBUL Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan olarak hafızalara kazınan Emrah Yılmaz'ın "adliyede kadın bir polis beni dövdü" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili araştırma ve soruşturma yapıldığında ise olayın saldırganın anlattıklarıyla ilgisi olmadığı ortaya çıktı. İşte konuyla ilgili son dakika haberleri...

Abone ol

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ın 25 Kasım 2021 günü adliyeye getirildiğinde orada bulunan kadın bir polis memurunun kendisini darp ettiğini, kafasını duvara sertçe vurduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Savcılık kamera görüntülerini inceledi. İddia edildiği gibi yaralama eylemin gerçekleşmediğini kaydederek, iddianın soyut olduğunu gözler önüne serdi. 'Kasten yaralama' suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.