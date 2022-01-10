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Eğitime kar engeli: 2 ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli: 2 ilde okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis ve Bingöl'de eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bitlis merkez, Mutki ve Tatvan ilçeleri ile Bingöl'de de kar yağışı nedeniyle resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında okulların tatil edildiği açıklandı.

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BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Tatvan'da eğitime ara verildi

Tatvan Kaymakamlığı da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Bir tatil haberi de Mutki'den geldi

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki bütün resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Bingöl Valiliği: 10 Ocak Pazartesi eğitime ara verildi

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara bağlı olarak tüm eğitim kurumlarında 10 Ocak Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

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