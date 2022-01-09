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Elazığ'da çatıya çıkan danayı kurtarmak isteyen kişi düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da çatıya çıkan danayı kurtarmak isteyen kişi düşerek hayatını kaybetti

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde çatıya çıkan komşusunun danasını kurtarmak isteyen bir kişi dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.

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ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde Ahmet Ulukale (45), komşusunun danasının çatıya çıktığını görünce danayı kurtarmak istedi. Çatıya çıkan Ulukale, dengesini kaybederek aşağı düştü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan Ulukale, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ulukale'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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