Türkiye 9 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 384 bin 49 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 136 milyon 281 bin 40'a yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Ocak 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 35 bin 163 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar" değerlendirmesinde bulundu.