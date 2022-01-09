BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 9 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 9 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 384 bin 49 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 136 milyon 281 bin 40'a yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Ocak 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 35 bin 163 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Şehidin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı
Şehidin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Doktor Hülya Acar kimdir Masterchef Hasan'in sevgilisi kaç yaşında?
Doktor Hülya Acar kimdir Masterchef Hasan'in sevgilisi kaç yaşında?
Rizespor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Rizespor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Masterchef Tahsin evli mi Tahsin Küçük burger dükkanı nerede?
Masterchef Tahsin evli mi Tahsin Küçük burger dükkanı nerede?
Kayserispor konuğu Altay'ı tek golle devirdi
Kayserispor konuğu Altay'ı tek golle devirdi
Masterchef Hasan oynadığı diziler Aşk ve Mavi'deki rolü neydi?
Masterchef Hasan oynadığı diziler Aşk ve Mavi'deki rolü neydi?
Göztepe konuk ettiği Antalyaspor'u farklı geçti
Göztepe konuk ettiği Antalyaspor'u farklı geçti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kazakistan'a her türlü desteği vereceğiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kazakistan'a her türlü desteği vereceğiz
Masterchef Hasan sevgilisi Doktor Hülya Acar kimdir kaç yaşında? Masterchef Hasan nişanlı mı?
Masterchef Hasan sevgilisi Doktor Hülya Acar kimdir kaç yaşında? Masterchef Hasan nişanlı mı?