Masterchef Hasan oynadığı diziler Aşk ve Mavi'deki rolü neydi?

Masterchef 2021 büyük finale artık günler kaldı. Yarışmacılar şampiyonluk öncesi son 3'e girmek için kıyasıya yarışacak. Birincilik için ter dökecek isimlerden biri de Hasan Biltekin olacak. ilk günden beri iddiası ve şeflerden aldığı övgüler ile favori isim olan Hasan Biltekin'in hayatı da merak ediliyor. Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin 27 yaşında. Hasan'ın sevgilisi ise güzelliği ile dikkat çeken Doktor Hülya Acar.

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Heyecan dorukta, Masterchef 2021'in büyük finaline artık sayılı günler kaldı. 14 Ocak cuma günü bir yarışması Masterchef 2021'nin şampiyonluk kupasını kaldıracak. Büyük yarış öncesi son 4'e kalan yarışmacılar bu akşam son 3'e gitmek için yarışacak. Şampiyonluk biletini almak için kıyasıya yarışacak isimlerden biri de ilk bölümden beri favori gösterilen Hasan Biltekin oldu. Jüriyi zaman zaman ters köşe yapan Hasan Biltekin aslen Nevşehirli ve 27 yaşında. Masterchef Hasan'ın sevgilisi ile güzelliği ile dikkat çekiyor. Doktor olan Hülya Acar ile birlikte olan Hasan Biltekin yıllar önce Emrah'ın Aşk ve Mavi dizisinde rol aldI, figüranlık yaptı.

Masterchef Hasan'ın sevgilisi ile güzelliği ile dikkat çekiyor. Doktor olan Hülya Acar ile birlikte

Yarışmanın iddialı isimleri arasında gösterilen Hasan Biltekin geçen sezon da 3 jüri üyesinden evet oyu almış fakat sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmıştı. Sosyal medyada takipçileri tarafından şarkıcı Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin yıllar önce Emrah'ın Aşk ve mavi dizisinde rol aldı, figüranlık yapmış. Hasan Biltekin'in sevgilisi de son günlerde yarışmanın hayranları tarafından merak edilen konulardan biri. Masterchef Hasan Biltekin'in sevgilisi Doktor olan Hülya Acar'dır. Geçtiğimiz günlerde annesibi kayneden Hülya Acar duygularını instagram hesanından duyurmuştu.

Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Liseyi Turizm Otelcilik Okulu’nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş, ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.

MasterChef’e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.

MasterChef 2021 ana kadrosuna giren Hasan Biltekin’in renkli bir Instagram hesabı bulunuyor. İzleyicilerin merak edip araştırdığı Instagram hesabı “hasanbiltekinnn” kullanıcı adıyla yer alıyor. Yaptığı yemekler ile birlikte sosyal hayatında paylaşımların yer aldığı Instagram hesabında şu anda 204 bin takipçisi var.

MasterChef Türkiye 2021 ilk eleme turunda Piramit tavuk ile jüri karşısına çıktı. Somer Şef hayır oyu vermiş ve Mehmet Şef ile Danilo Şef evet oyları ile turu geçti. Üçlü düello turunda Yiğit Gök ve Oğuzhan Öveç ile yarıştı. En iyi balık çorbasını yaparak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

12 Ağustos’ta ekrana gelen final turunda ilk bölümde yarışmacılardan istenen zerdeli sütlaç oldu. İlk turu geçen isimler; Hasan Biltekin, Samet ve Azize oldu. Yaratıcılık oyununda ana ürün demirhindi oldu. Gecenin en iyi kreatif tabağını çıkaran Hasan Biltekin, ana kadroya giren onuncu yarışmacı oldu.