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Temizlemek için aldığı tüfekle kazara annesini öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Temizlemek için aldığı tüfekle kazara annesini öldürdü

 ŞIRNAK'ın Toptepe köyünde annesini silahla kazara vurarak öldürdüğü öne sürülen 17 yaşındaki genç gözaltına alındı.

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İddiaya göre, Toptepe köyü Çobanlı mezrasında yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.A. çobanlık yapan babasına ait av tüfeğini temizlemek için aldı. Silahın kazara ateş alması sonucu vurulan gencin annesi Asya A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

8 çocuk annesi Asya A'nın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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