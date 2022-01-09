BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

Kısa bir süre önce istifa edip, memleketi Karaman'a gelen eski polis memuru Hasan Şahin (32), evinin bahçesinde ölü bulundu.

Abone ol

Olay, saat 08.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, 357 Sokak'ta 5 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan Hasan Şahin'i bahçede kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in yaklaşık 3 saat önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Şahin'in 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü düşünülüyor. İstanbul'da görev yapan polis memuru Hasan Şahin'in kısa süre bir önce görevinden istifa edip, memleketi Karaman'a geldiği, 2 yıl önce anne Zekiye Şahin ile babası Hacı Musa Şahin'in kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Türkiye'nin üçüncü büyük partisini açıkladı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Türkiye'nin üçüncü büyük partisini açıkladı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
MHP'li isim seçim tarihi verdi seçim yasasıyla ilgili dikkat çeken açıklama
MHP'li isim seçim tarihi verdi seçim yasasıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Tekirdağ’da trafikte yol verme kavgası! 18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Tekirdağ’da trafikte yol verme kavgası! 18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! 6 şüpheliden 5'i...
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! 6 şüpheliden 5'i...
Kılıçdaroğlu aday olursa CHP’de genel başkan değişecek mi? 4'te 3'ü bu görüşü söyledi
Kılıçdaroğlu aday olursa CHP’de genel başkan değişecek mi? 4'te 3'ü bu görüşü söyledi
BİLSEM nedir MEB ne işe yarar BİLSEM sınavına kimler girebilir?
BİLSEM nedir MEB ne işe yarar BİLSEM sınavına kimler girebilir?
Kimliğe e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor! Zaman ve maliyetten tasarruf sağlayacak
Kimliğe e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor! Zaman ve maliyetten tasarruf sağlayacak
Koronavirüse yakalanmıştı! Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Koronavirüse yakalanmıştı! Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
İlave tediye ödeme tarihleri 2022 ilk ödeme ne zaman kaç para?
İlave tediye ödeme tarihleri 2022 ilk ödeme ne zaman kaç para?