Koronavirüse yakalanmıştı! Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs nedeniyle kontrol amacıyla gittiği Ankara Şehir Hastanesi'nde, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı.

Abone ol

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" dedi.

80 yaşındaki Karamollaoğlu, 4 Ocak'ta koronavirüse yakalandığını, karantina sürecini evinde geçireceğini açıklamıştı.



