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Marmaray ücret tarifesi 2022 istanbul öğrenci kaç lira oldu?

Marmaray ücret tarifesi 2022 istanbul öğrenci kaç lira oldu?

2022 yılının başlaması ile birlikte İstanbul'da ulaşıma da zam yapıldı. Köprü geçiş ücretlerine yapılan zammın ardından Marmaray'a da zam geldi. Marmaray ücretlerine gelen zamla tam bilet 12,12 lira, öğrenci bileti de 5,48 lira oldu.

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2022 yılı yeni zamlarla başladı. Elektrik, doğalgaz, köprü geçişleri derken ulaşıma da yeni bir zam yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) bağlı Marmaray'da ücretlere zam yapıldı. Yeni tarifeye göre en yüksek ücret tam bilette 8,91 liradan 12,12 liraya, öğrenci bileti 4,03 liradan 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı tarifesi 6,21 liradan 8,45 liraya çıkarıldı.

En düşük ücret ise tam bilet 5,48 lira, öğrenci bileti 2,62 lira, öğretmen yaşlı 3,92 lira oldu.

Yeni ücret tarifesi şu şekilde:

1-7 istasyon: Tam bilet 5,48 lira / Öğrenci 2,67 lira

8-14 istasyon: Tam bilet 7,04 lira / Öğrenci 3,29 lira

15-21 istasyon: Tam bilet 8,13 lira / Öğrenci 3,92 lira

22-28 istasyon: Tam bilet 9,38 lira / Öğrenci 4,46 lira

29-35 istasyon: Tam bilet 10,95 lira / Öğrenci 5,24 lira

36-43 istasyon: Tam bilet 12,12 lira / Öğrenci 8,45 lira

TCDD'den yapılan açıklamada, 1 Ocak itibarıyla Marmaray hattında yürürlüğe giren zam hukuksuz olarak nitelendirildi ve zamdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumlu tutuldu.

UKOME'nin 16 Aralık 2021'deki toplantısında İBB'nin önerdiği yüzde 36'lık zam teklifinin yüksek bulunarak reddedildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"24.12.2021 tarihinde İBB tarafından İETT, Metrobüs, Metro dahil tüm Toplu Ulaşım hatlarına yüzde 36'lık zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimizle UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğuyla zam teklifi yüksek bulunarak yüzde 20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur. Ancak İBB, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca Başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının İBB yetkililerine yazılı ve sözlü bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan yüzde 36'lık zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur."

UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için gerekli olan imza sürecinin tamamlanmadığı belirtilen açıklamada, "Yapılan zammın imza süreci tamamlanmadan ve Başkan onaylı kararı kurumumuza iletilmeden Teşekkülümüzce işletilen Marmaray hattına yüklenmemesi için Belediye yetkilileriyle defalarca görüşülmüş olmasına ve yazılı itiraz ve ikazlarımıza rağmen zamlı tarife, Belediye Şirketi Belbim AŞ tarafından Marmaray turnikelerine yüklenmiştir. UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış yüzde 36'lık bu zammın Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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