BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kadıköy'de aracı yanan kişiyi ailesi teselli etti 

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kadıköy'de aracı yanan kişiyi ailesi teselli etti 

KADIKÖY'de yanan otomobilin sürücüsü gözyaşlarına boğuldu. Onu anne ve babası teselli etmeye çalıştı.

Abone ol

Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor kısmı biranda yanmaya başladı.

Alevlere kısa sürede aracın ön kısmını kapladı. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle yanan araca müdahale etti.

Kısa sürede büyümeden söndürülen otomobil, vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına alındı. İtfaiye ekipleri yanan araçta soğutma çalışması yaptı. Haberi alan sürücünün anne ve babası olay yerine geldi.

Yanan aracına üzülerek gözyaşlarına hakim olamayan sürücüye anne ve babası sarılarak teselli etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan: Omicron'da kuluçka süresi 3 gün
Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan: Omicron'da kuluçka süresi 3 gün
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Semra Güzel HDP milletvekili kimdir aslen nereli terörist Volkan Bora ile ilişkisi
Semra Güzel HDP milletvekili kimdir aslen nereli terörist Volkan Bora ile ilişkisi
Blinken 'Ruslar evinize bir kere girince çıkarması zor' dedi Rusya'nın Kazakistan yanıtı olay oldu
Blinken 'Ruslar evinize bir kere girince çıkarması zor' dedi Rusya'nın Kazakistan yanıtı olay oldu
Nazif Yılmaz eşi ve çocukları kimdir? Nazif Yılmaz ne mezunu eğitim hayatı
Nazif Yılmaz eşi ve çocukları kimdir? Nazif Yılmaz ne mezunu eğitim hayatı
Durum fena! Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı
Durum fena! Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı
Şanlıurfa'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu! Acı haberler ailelere ulaştı
Şanlıurfa'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu! Acı haberler ailelere ulaştı
Ahmet Emre Bilgili eşi Hamide Bilgili ve çocukları kimdir? Ahmet Emre Bilgili ailesi
Ahmet Emre Bilgili eşi Hamide Bilgili ve çocukları kimdir? Ahmet Emre Bilgili ailesi
Uzmanlardan içki şişelerine 'kanser uyarısı' konulması teklifi
Uzmanlardan içki şişelerine 'kanser uyarısı' konulması teklifi
TURKOVAC'ın mucidi Aykut Özdarendeli Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile kıyaslanmasına bakın ne dedi?
TURKOVAC'ın mucidi Aykut Özdarendeli Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile kıyaslanmasına bakın ne dedi?