Nazif Yılmaz kimdir aslen nerelidir Nazif Yılmaz biyografisi

Milli Eğitim Bakanı yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alındı ve yerine Nazif Yılmaz atandı. Bu gelişmenin ardından Nazif Yılmaz kimdir sorusu merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olan Nazif Yılmaz aslen Kayserili 51 yaşında. Peki Nazif Yılmaz eşi ve çocukları kimdir?

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı imzası Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı yardımcılığına Ahmet Emre Bilgili’nin yerine Nazif Yılmaz atandı. Yapılan atama sonrası Nazif Yılmaz kimdir ve eğitimi nedir sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar, yeni MEB bakan yardımcısı Nazif Yılmaz'ın biyografisini araştırmaya başladı. Peki Nazif Yılmaz eşi ve çocukları kimdir?

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Nazif Yılmaz Kimdir: 1971 yılında Kayseri - Develi´de doğdu. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda 'İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı' adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamladı.

2 Ocak 2014 tarihinden bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yaptı.