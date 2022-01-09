BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
HABER /  MAGAZİN

Acun Ilıcalı'ya Hull City-Everton maçında büyük ilgi

Acun Ilıcalı'ya Hull City-Everton maçında büyük ilgi

Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı Federasyon Kupası maçını tribünden takip etti. İngiliz ekibinin taraftarları, Ilıcalı'yı maç öncesi alkışlarla karşıladı.

Abone ol

2021 Nisan'da Fortuna Sittard'a veda eden ve Championship ekibi Hull City'yi satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı FA Cup karşılaşmasını tribünden takip etti.

Acun Ilıcalı'ya sevgi gösterilerinde bulunan Hull City tribünleri, maçta Türk bayrağı açtı. Hull City taraftarları, Ilıcalı'yı stadyuma girişinde alkışlarla karşıladı.

Taraftarların sevgi gösterisine karşılık veren Acun Ilıcalı, teşekkür ederek stadyuma giriş yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Semra Güzel'in öldürülen terörist ile samimi pozları ortaya çıktı
HDP'li Semra Güzel'in öldürülen terörist ile samimi pozları ortaya çıktı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy seslendirdiği eserle büyük beğeni topladı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy seslendirdiği eserle büyük beğeni topladı
Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, MEB'e kapı açık olsa da girmeyecektim
Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, MEB'e kapı açık olsa da girmeyecektim
Fatih Terim: Galatasaray'da ben buna alışkın değilim
Fatih Terim: Galatasaray'da ben buna alışkın değilim
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 40 kilo verdi
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 40 kilo verdi
Malatya'daki kavgada üzerine pitbull salmışlardı! Şoke eden olayda yeni gelişme
Malatya'daki kavgada üzerine pitbull salmışlardı! Şoke eden olayda yeni gelişme
CHP'den "5-11 yaş grubu aşılansın" çağrısı
CHP'den "5-11 yaş grubu aşılansın" çağrısı
Şanlıurfa Akçakale'de hain saldırı: 3 askerimiz şehit oldu
Şanlıurfa Akçakale'de hain saldırı: 3 askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya-Karaman YHT hattı bir hafta ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya-Karaman YHT hattı bir hafta ücretsiz