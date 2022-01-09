Acun Ilıcalı'ya Hull City-Everton maçında büyük ilgi

Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı Federasyon Kupası maçını tribünden takip etti. İngiliz ekibinin taraftarları, Ilıcalı'yı maç öncesi alkışlarla karşıladı.

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2021 Nisan'da Fortuna Sittard'a veda eden ve Championship ekibi Hull City'yi satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı FA Cup karşılaşmasını tribünden takip etti.

Acun Ilıcalı'ya sevgi gösterilerinde bulunan Hull City tribünleri, maçta Türk bayrağı açtı. Hull City taraftarları, Ilıcalı'yı stadyuma girişinde alkışlarla karşıladı.

Taraftarların sevgi gösterisine karşılık veren Acun Ilıcalı, teşekkür ederek stadyuma giriş yaptı.