Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya-Karaman YHT hattı bir hafta ücretsiz

AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya - Karaman YHT hattının bir hafta ücretsiz olacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.

Büyük bir çoşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ilgili müjde verdi.

"Konya-Karaman YHT hattı 1 hafta ücretsiz olacak"

Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız. Konya - Karaman YHT hattı bir hafta ücretsiz olacak." dedi.