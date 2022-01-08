Türkiye 8 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 418 bin 264 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 135 milyon 997 bin 933'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Ocak 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 264 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 34 bin 592 oldu.

"Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. Bu, Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun!" ifadelerini kullandı.

2. doz aşılama oranı yüzde 83,57 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,97 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 83,57 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 135 milyon 997 bin 933 doza yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 51 milyon 872 bin 868 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 86 bin 572 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 872 bin 868 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 21 milyon 415 bin 654 kişiye aşı yapıldı.

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