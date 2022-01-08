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Netflix'in 'psikolojide 3 dakika kuralı' göndermesine Ece Üner’den olay yanıt!

Ece Üner‘in sosyal medyada gündem olan 'psikoloji tespiti' konuşmasına Netflix Türkiye'den yanıt geldi. Twitter'dan bir paylaşım yapan platform, Üner'in sözlerine esprili bir göndermede bulundu.

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Netflix Türkiye, 'İşin Aslı' programında psikolojiye ilişkin yaptığı "Psikolojide bir kural varmış" tespitiyle sosyal medyada gündem olan Ece Üner'e esprili bir şekilde göndermede bulundu. Netflix Türkiye Twitter hesabından yapılan paylaşım binlerce etkileşim aldı.

Spiker Ece Üner, konuk olduğu Aslı Şafak’ın 'İşin Aslı' programında "Psikolojide bir kural varmış: 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değildir. O, onunla ilgili problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Vay bana nasıl söylenir, vay beni sevmiyor mu, beni aşağılıyor mu, beni aldatıyor mu… Sen değilsin kardeş mesele. Egonu öldür. Ego zaten çok büyük bir düşman" ifadelerini kullandı. 



"Psikolojide bir kural varmış"
Netflix Türkiye, sosyal medyada gündem olan konuşmaya gönderme yaparak, "Psikolojide bir kural varmış, üst üste 3 kere bir diziyi önermene rağmen karşındaki kişi izlemiyorsa bu seninle ilgili değil onunla ilgili bir durummuş" yazdı. 

"Bence artık oyun sürelerini revize etmelisiniz"
Ece Üner de Netflix Türkiye'nin tweetine, kendi fotoğrafının Netflix'in popüler dizisi "Squid Game"de yer alan karaktere yerleştirilmiş halini paylaşarak, "Bence artık oyun sürelerini revize etmelisiniz" şeklinde cevap verdi. 

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