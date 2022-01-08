Fahrettin Koca o haberlerle ilgili 'Yakalanmadan anlayamazsınız' diye uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Omicron varyantını geçirenlerin hafif atladığı ile ilgili haberlerle ilgili açıklama yaparak yine de hastalıktan korunma çağrısı yaptı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Omicron'un hafif geçtiği iddalarıyla ilgili uyardı.

Koca yakalanmadan anlayamazsınız diyerek şunları söyledi: "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun." dedi.

Vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ocak 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 29 bin 197 oldu.