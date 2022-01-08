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Fahrettin Koca o haberlerle ilgili 'Yakalanmadan anlayamazsınız' diye uyardı

Fahrettin Koca o haberlerle ilgili 'Yakalanmadan anlayamazsınız' diye uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Omicron varyantını geçirenlerin hafif atladığı ile ilgili haberlerle ilgili açıklama yaparak yine de hastalıktan korunma çağrısı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Omicron'un hafif geçtiği iddalarıyla ilgili uyardı.

Koca yakalanmadan anlayamazsınız diyerek şunları söyledi: "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun." dedi.

Vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ocak 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 29 bin 197 oldu.

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