Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılış töreni için Konya'da konuştu. Buradaki konuşmasının ardından hızlı trene binen Erdoğan Karaman'a hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

- 4 yılı aşkın aranın ardından tekrar Karaman'da olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Allah'ıma hamdolsun... Karaman bu ne muhteşem güzellik. Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, Ankara'dan Karaman'a 2 saat 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 45 dakikada gelinecek. Hız bizim konforumuz olacak. Hattın kalan kısımları tamamlandığında Konya, Karaman, Adana arasındaki trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek.

- Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Hayatımız boyunca halka hizmet hakka hizmet dedik. Hedefimiz güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmektir.

- Ankara-Sivas hızlı tren hattını en kısa sürede açıyoruz. Önce Erzincan, ardından Erzurum, daha sonra Kars'a uzatarak uluslararası güzergaha dönüştüreceğiz.

- Erciyes Üniversitesi Turkovac aşısını üretiyor. Turkovac aşısı ilan ediliyor adamlar böyle bir şey yok diyor, siz ne sahtekarsınız ya. Ne yalancısınız ya? Madem biliyorsunuz da tabipler birliği olarak bir eseriniz var mı? Yapana da taş koydunuz? Biz şehir hastanelerini yaptık, eğitim araştırma hastanelerini yaptık biz o rezil hastanelere mahkum etmedik. Bu sahtekarlar, bu cambazlar hastanelerde rehin alınan vatandaşımın hakkını bir gün savunmadı.

Kurdaki müsilaj gibi enflasyondaki müsilajı kaldıracağız

- Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız.

- Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız.

- Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz

İBB'deki terör iddiaları: Aynısı Ankara'da da var

- Şehit yakınlarına söven, milli hassasiyetlerini dile getiren insanlarımıza hakaret eden haysiyetsizlerin gerçek yüzlerini sergileyeceğiz. Terör örgütünün aparatı olan parti, belediyelerde olduğu gibi hükümette de ülkenin başına bela etmeye çalışanların riyakarlıklarını anlatacağız. İstanbul'da CHP belediyesi ne yapıyor, anlaşma yapmışlar, ne yazık ki terör örgütünün aparatları olarak da bunlar İBB'de istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, aynısı değişik yerlerde. Ülkeyi asırlık tasallutlarından kurtarmak için ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanların oyunlarını deşifre edeceğiz.

Karaman'a hızlı tren ile gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'da Karaman-Konya hızlı tren hattı açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışının ardından hızlı tren ile Karaman'a seyahat etti.

Konya'da vatandaşlara hitap etti

Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Konya'ya gelen Erdoğan, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı Meram İstasyonu'nda, kendisini karşılamak üzere alana gelen vatandaşlara hitap etti.

"Bugün bu açılışla birlikte yeni bir dönemi başlatıyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Londra'dan kalkan tren, Marmara'yı geçerek Anadolu'ya gidebilmektedir. Marmaray'ı kim yaptı? Biz yaptık biz. Biz iş üretiriz. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun ve çevresinin yapabileceği işler değil. Onlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını değiştirirler. Bunu da törenle yaparlar."

Karaman-Konya hızlı tren hattı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaların ardından Karaman-Konya hızlı tren hattının Konya istasyonundan Karaman'a geçmek üzere yola çıktı.

Konya Garı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan yaşlı bir vatandaşa sarılarak elini öptü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'daki açıklamalarından notlar:

- Bir Konya ziyareti değil, Konya ziyaretini sonra yapacağız. Konya-Karaman YHT açılışını yapıyoruz. 11 yıl önce 2011'de ne yaptık, tanıştırdık. Biz buyuz. Ankara'dan trene binmiş Konyamıza kadar hızlı güvenli ulaşım aracının keyfini çıkarmıştık.

- Konyalı için artık Ankara-İstanbul-Eskişehir'e trenle gitmek daha kolay. Bu imkanı bir adım öteye taşıyor ve Karaman'a uzatıyoruz. Konya-Karaman YHT açılışı ile yeni dönemi başlatıyoruz.

- Cumhuriyetin 10. yılında demirağlarla ördük denerek marşlar yazılmıştı. ancak sonrasında bilinçli şekilde kesintiye uğratıldı. Mevcutları sıfırdan yapmışçasına yenileyen, YHT demiryolu yapımını başlatan kim oldu. Biz olduk biz.

- Ülkemizin 10 bin 959 km olan demiryolu hattı uzunluğunu 13 bin 222 km'ye çıkarttık. Örneği olmayan 1213 YHT, 219 km hızlı tren hattını da inşa ettik.

- Londra'dan kalkan bir tren Avrupa ve Balkanları geçerek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğaz'ın altından Marmaray'ı kim yaptı: Biz laf değil iş üretiriz, iş.

- Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli'ni kim yaptı: Laf değil iş üretiriz, iş. Fakat bu Bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önceden temel atmama töreni yapıyorlardı. Şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar. Bu tren Kars-Tiflis-Bakü'den Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir.

- Deniz ve hava yük sıkıntıları demiryollarını ciddi alternatif olarak öne çıkarmıştır. En kritik safhaları geride bıraktık. Türkiye'ye diğer pek çok alan gibi demiryolu taşımacılığında merkez ülke haline getirmekte kararlıyız.

- Buradan Karaman'a kaç dakikada gideceğiz: 50 dakika. Tüm konforu ile Karamanlı kardeşim Konya'ya Konyalı kardeşim Karaman'a ulaşacak.

- Sizlerden Türkiye'yi yatırım istihdam üretim ihracat büyütme hedefimize katkı bekliyorum. Altından kalkamayacağımız yük yoktur. Gençler sizden çok şey bekliyorum. Siz TEKNOFEST gençlerisiniz. Sizden dua da bekliyorum. Karaman'a hareket için müsaadenizi istiyorum. Karaman'da açılış yapacağız, müjdeler vereceğiz.