Gaziantep - Fatih Karagümrük maçına dakikalar kala 5 futbolcu korona oldu

Bugün saat 13.30'da VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Gaziantep FK'da 5 futbolcunun Covid-19 testi pozitif sonuçlandı.

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Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Gaziantep FK, maça 1.5 saat kala 5 futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 5 futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi.

Gaziantep FK'nın açıklamasında, "Profesyonel Futbol Takımımıza, bugün karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.