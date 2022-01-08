Resmi Gazete'de yayınlandı yeni banka kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Destek Yatırım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verdi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Destek Yatırım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verdi. Karar 8 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK kararında; Destek Yatırım Bankası için, "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 04.02.2021 tarih ve 9412 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Destek Yatırım Bankası AŞ:'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" denildi.