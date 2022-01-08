Recep Tayyip Erdoğan' a yazılan şarkılar NFT olarak satışa sunuldu! 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı müzik nedeniyle pişman olan Ali Ata'dan şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 3 şarkı geldi! Şimdi ise bu şarkılar günümüzün ve geleceğin teknolojik altyapısı olarak kabul edilen blockchain üzerinde kazındı. NFT olarak satışa sunulan eserler Opensea platformunda satın alınabilir durumda.

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Ali Ata, Anadolu Rock'un yeni temsilcileri arasında gösteriliyor. Ünlü sanatçı, 2017 yılında İstanbul'da 12 şarkıdan oluşan albümünün tanıtımında yaptığı konuşmada gecesinde yaptığı konuşmada, "Özünü yitirmeyen şarkılarla çizgimden asla vazgeçmeyeceğim. Aşktan acıya tebessüm etmekten sancıya, anne özlemine kadar her duyguyu eserlerimde ifade ediyorum. Eksik olan yönlerimizi bazen okuduğumuz eserlerle tamamlamak olmalı işimiz" sözleriyle ilgi odağı olmuştu.

Ali Ata İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı müzikle destek olan sanatçılardan biriydi. Sonrasında yaptığı bu eser ve İmamoğlu'na desteği için pişmanlığını bir çok kez dile getiren sanatçıdan şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için 3 şarkı geldi!

Şarkılardan biri Kürtçe bir marş olmak üzere hepsi bir süredir Youtube' da ulaşılabilir halde. Şarkıcı özellikle Kürtçe olan eseri yaparken bu marşın "kökenler arası birleştiriciliği temsil etmesini hedef edindiğini" de dile getirdi.

Tüm şarkılar Anadolu'nun ezgilerini taşıyor. Kırk kişilik ekiple, ülkenin en seçkin müzisyenleriyle hazırlanan eserlerde kültürel birliğimizin bir simgesi olarak dombra, kopuz ve tulum gibi enstrümanlar da bir arada kullanıldı.

İktidar partisi ve Cumhurbaşkanı tarafından da haberdar olunan ve kabul gören eserler, daha önce Erdoğan' ın bazı mitinglerinde giriş müziği olarak da paylaşıldı.

Şimdi ise bu şarkılar günümüzün ve geleceğin teknolojik altyapısı olarak kabul edilen blockchain üzerinde kazındı. NFT olarak satışa sunulan eserler Opensea platformunda satın alınabilir durumda.

Aynı zamanda doğa dostu bir kripto para birimi olan Polygon üzerinden satışa sunulması uygun görülen, bir lidere yazılmış müzik eserlerinin NFT olarak dijital dünyaya sunulması anlamında bir ilk niteliği taşıyan projeye ulaşmak için https://opensea.io/ AliAtaOfficial adresini ziyaret edebilirsiniz.