BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
HABER /  EKONOMİ

Kahve fiyatlara yüzde 30 daha artacak

Kahve fiyatlara yüzde 30 daha artacak

Türkiye'ye kahve ithalatı gerçekleştiren firmalar arasında yer alan Voicevale Tarım Ürünleri şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Koylan, son dönemde artan kahve fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Abone ol

İthal ettikleri tarım emtiası içinde kahvenin önemli bir payının olduğunu belirten Erdem Koylan, "Şuan ithalatçıların Türkiye'ye getirmiş olduğu ve halihazırda tüketiciye sunulan kahvenin maliyetlerinin 4,000-4,250 dolar civarında olduğunu düşünüyoruz. Ve şuan piyasanın 5,000-5,200 dolar bandında olduğunu ve yapılan son alımların bu seviyelerden gerçekleştiğini düşünürsek, fiyatlarda önümüzdeki dönemde sadece dolar bazlı olarak yaklaşık yüzde 25-30 artış öngörüyoruz" dedi.

Türk Lirasındaki harekete göre fiyatların değişkenlik gösterebileceğinin de altını çizen Koylan, "Kahve fiyatlarını etkileyen çok fazla etken var. Kahve dükkanlarının kirasından tutun da koli ve diğer ambalaj malzemeler, enerji ve işçilik maliyetlerine kadar birçok parametre söz konusu. Tüm girdilerde önemli artışlar yaşandı ve değişkenlik var. Lojistik maliyetleri çok ciddi yükseldi. Losjitik maliyetlerinde sadece Aralık ayı ortasından bu yana yüzde 39'luk bir artış yaşandı. Son 1 yıldaki lojistik maliyetimiz yüzde 100'ün üzerinde arttı" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin en büyük 6 bankasının sermayesi eridi
Türkiye'nin en büyük 6 bankasının sermayesi eridi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ABD'den Kazakistan yorumu: Ruslar bir kere evinize girdi mi çıkması zordur!
ABD'den Kazakistan yorumu: Ruslar bir kere evinize girdi mi çıkması zordur!
CHP'de yeni taciz skandalı! CHP'li tacizci bu sefer temiz dayak yedi
CHP'de yeni taciz skandalı! CHP'li tacizci bu sefer temiz dayak yedi
Konya Karaman hızlı treni bugün açılıyor 40 dakikaya düşürecek
Konya Karaman hızlı treni bugün açılıyor 40 dakikaya düşürecek
Bu yaz tatili unutun! Yazlık fiyatları uçuşa geçti
Bu yaz tatili unutun! Yazlık fiyatları uçuşa geçti
Okulların yarı yıl tatili uzatılacak mı? Bakan Mahmut Özer sınırı işaret etti! Üniversitelerde son durum...
Okulların yarı yıl tatili uzatılacak mı? Bakan Mahmut Özer sınırı işaret etti! Üniversitelerde son durum...
'Mehmet Cengiz Londra'da sokak satın aldı' iddiası! Cengiz'den açıklama geldi
'Mehmet Cengiz Londra'da sokak satın aldı' iddiası! Cengiz'den açıklama geldi
Turkovac'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli garanti verdi! 'Hiçbir tereddüte gerek yok'
Turkovac'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli garanti verdi! 'Hiçbir tereddüte gerek yok'
İstanbul'da dehşet! Ormana götürüp sadece kafaları dışarda kalacak şekilde gömdüler
İstanbul'da dehşet! Ormana götürüp sadece kafaları dışarda kalacak şekilde gömdüler