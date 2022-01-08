Turkovac'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli garanti verdi! 'Hiçbir tereddüte gerek yok'

Bazı kesimlerin yeri korona aşısı Turkovac'a yönelik başlattığı kafaları bulandırma kampanyasına tepki gösteren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Acil kullanım onayı bağımsız komisyonlar tarafından verildi, hiçbir tereddüte gerek yok" dedi.

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Covid-19’a karşı yerli Aşı Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşıya ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Faz-1, Faz-2 çalışmalarıyla ilgili veriler elimizde

“Turkovac’a acil kullanım onayı bağımsız komisyonlar tarafından verildi. Hiçbir tereddüte gerek yok. Gayet başarılı bir çalışma” diyen Prof. Dr. Özdarendeli, “Faz-1, Faz-2 çalışmalarıyla ilgili veriler elimizde. En kısa zamanda onları da bir dergiye gönderip zaten sonuçlarını paylaşacağız. Faz-3 çalışmaları Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda devam ediyor” dedi.

Alfa ve Beta varyantlarına karşı yüzde 100 başarı

Hürriyet’ten Musa Kesler’e konuşan Özdarendeli, “Alfa ve Beta varyantlarına karşı transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmalarda yüzde 100 koruma aldık. İnsanlarda Faz-2 çalışmalarındaki örneklerde de bu iki varyanta karşı çapraz korumayı test ediyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor."

'Omicron'la ilgili çalışmamız sürüyor

"Omikron’la ilgili izolasyon çalışmaları sürüyor. İzole ettiğimizde aynı araştırmayı insanlar üzerinde de yapacağız. Omikron çok farklı bir varyant. Çalışmalarımızın ardından TURKOVAC’ın Omikron üzerindeki etkileri üzerinde de konuşabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Faz-1 ve Faz-2 verilerini dergide yayınlayacağız

Prof. Dr. Özdarendeli, Turkovac’a ilişkin eleştiri ve ithamlara şöyle yanıt verdi: “Sosyal medyayı çok takip etmiyorum. Paylaşım da yapmıyorum. Ama söylenenleri biliyoruz, kulağımıza geliyor. Aşının gelişim sürecinin başından beri ben işin içindeyim. Faz-1, Faz-2 çalışmalarının yürütücülüğünü yaptım."

- Onunla ilgili verileri Sağlık Bakanlığı’na sunduk. Klinik öncesi çalışmalarla ilgili yayınımızı da kasım ayında Vaccine dergisinde yayınladık. Faz-1, Faz-2 çalışmalarıyla ilgili veriler elimizde. En kısa zamanda onları da bir dergiye gönderip zaten sonuçlarını paylaşacağız.

“Faz-3 çalışmaları Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda devam ediyor”

- Faz-3 çalışmaları Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda devam ediyor. Türkiye’nin en büyük klinik çalışmaları bunlar. 28 ilde 44 merkezde yürütülüyor. Onunla ilgili verileri de zaten Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB gerekli noktalarda açıklıyor.

- Burada herhangi bir tereddüde gerek yok. Çünkü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) çok ciddi ve güçlü bir kurum. Onun bir aşıya ‘acil kullanım onayı’ vermesi için aşının gerçekten birçok komisyondan geçebilmesi lazım. Burası çok önemli.

- Ben o süreçlerin hiçbirine müdahil değilim. Bunlar uzman hocalardan oluşan bağımsız komisyonlar. Ayrıca üniversitede faz çalışmalarının yürütüldüğü merkez, dünya çapında bir merkez. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı, ABD ve Kanada ilaç ajansları tarafından tanınan akredite bir merkez. Sağlık Bakanlığı koordinesinde çok kaliteli bir çalışma yürütüldü.