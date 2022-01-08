Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilgili görevden alındı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan karara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Bilgili'nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile gündeme gelmişti

Sosyal medyada daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle gündem olan Ahmet Emre Bilgili, geçmişte verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Trafiğin yoğun saatlerinde motora bindiğimde herkes gülüşerek bana bakıyor ve kendi aralarında 'ne kadar da benziyor' diyor.Bu artık bende alışkanlık oldu. Caddede yanından geçtiğim gençlerin 'lan bu Kılıçdaroğlu değil mi' sözü artık kulağımda yalama oldu. Yurt dışında da özellikle Türkler çok benzetince 'ben O değilim' diyorum"

NAZİF YILMAZ KİMDİR?

1971 yılında Kayseri - Develi´de doğdu. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda "İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamladı.