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Mersin'de mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryalarını çaldılar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Mersin'de mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryalarını çaldılar

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde mezarlığa giren hırsızlar halkın kullanımı için kısa süre önce inşa edilen tuvaletlerin bulunduğu tesiste 5 kapı ile 4 batarya ve 3 el kurutma makinesini çaldı.

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MERSİN Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığı'na halkın kullanımı için kısa süre inşa edilen erkek, kadın ve engelli tuvaletlerinin bulunduğu tesise giren kişiler 5 kapı ile tuvaletlerin içindeki 4 batarya ve 3 el kurutma makinesini çaldı.

Sabah saatlerinde rutin denetimini yapan personel, hırsızlığı fark edip polise haber verdi.

Gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Büyükşehir Belediyesi de tuvaletlerin yenilenmesi için çalışma başlattı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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