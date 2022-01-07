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AK Parti'den emekli milletvekili maaşı açıklaması

AK Parti'den emekli milletvekili maaşı açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yılbaşı ve enflasyon farklarından faydalanamayan emekli milletvekillerinin 'Haksızlık' olarak tepki gösterdiğini söyledi.

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TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Partili Mustafa Elitaş, milletvekillerinin emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Elitaş, Parlamenterler Birliği'nin bu konuyu tüm partilerle görüştüğüne vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Milletvekili emeklisi de yılbaşı ve enflasyon farkından yararlanmak istiyor
"Milletvekili emekli maaşları 6'ncı, 7'nci sıradayken, şu anda 12, 13'üncü sıraya gelmişler. Emekli milletvekilleri, 'Vali ile bizim aramızda 2021 yılında 3 bin lira fark varken, 2022 sonunda vali bizi geçiyor' dediler. Dolayısıyla bütün partilerle görüşmüşler. Parlamenter Birliği bize de geldi. Biz de dedik ki 'Hak kaybı var. 13 milyon emekli bundan faydalanıyor. Sadece 2 bin milletvekili emeklisi yararlanamıyor. Bütün siyasi partiler ortak önerge verirse, biz de buna katılırız' dedik"

Emekli milletvekili maaşı şu anda 16 bin lira
Elitaş, şu anda emekli milletvekili maaşının 2021 sonu itibarıyla 16 bin lira civarında olduğunu hatırlatarak, "Bütün emekliler yılbaşı ve yıl sonundaki enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farktan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliği de, 'milletvekillerine uygulanmaması haksızlık' diye ifade ettiler. Biz de 'görüşün, diğer siyasi partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa biz üzerimize düşeni yaparız' dedik" diye konuştu.

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