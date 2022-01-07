BIST 2.033
DOLAR 13,82
EURO 15,71
ALTIN 796,79
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 7 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 7 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 406 bin 796 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 135 milyon 618 bin 50'ye yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ocak 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 29 bin 197 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyindeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den emekli milletvekili maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli milletvekili maaşı açıklaması
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Emmanuel Macron: Türkiye, AB üyesi olamaz
Emmanuel Macron: Türkiye, AB üyesi olamaz
Karşılıklı sert sözler! ABD'de Biden ve Trump'un savaşı yeniden alevlendi
Karşılıklı sert sözler! ABD'de Biden ve Trump'un savaşı yeniden alevlendi
BDDK'den önemli kredi kararı! Zorunluluk kaldırıldı
BDDK'den önemli kredi kararı! Zorunluluk kaldırıldı
Kırmızı Oda yok mu bu akşam neden yok TV8'de Kırmızı Oda 58. bölüm ne zaman?
Kırmızı Oda yok mu bu akşam neden yok TV8'de Kırmızı Oda 58. bölüm ne zaman?
Omicron'un iki yeni garip semptomu daha ortaya çıktı
Omicron'un iki yeni garip semptomu daha ortaya çıktı
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek?
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek?
İsrail'den Türkiye kararı! Yasak kaldırılıyor
İsrail'den Türkiye kararı! Yasak kaldırılıyor
Euro Bölgesi enflasyonunda tarihi zirve aralık ayında rekor kırıldı
Euro Bölgesi enflasyonunda tarihi zirve aralık ayında rekor kırıldı