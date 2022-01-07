Türkiye 7 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 406 bin 796 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 135 milyon 618 bin 50'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ocak 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 29 bin 197 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin" değerlendirmesinde bulundu.