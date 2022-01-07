BIST 2.035
DOLAR 13,85
EURO 15,71
ALTIN 798,35
HABER /  SAĞLIK

Omicron'un iki yeni garip semptomu daha ortaya çıktı

Omicron'un iki yeni garip semptomu daha ortaya çıktı

Omicron'un belirtilerini netleştirmeye çalışan bilim insanları bu varyantla birlikte saç dökülmesi ve konjonktivitin (pembe göz) meydana geldiğini belirledi. Omicron'un en sık görülen belirtileri ise burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı.

Abone ol

Omicron varyantının önceki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türlerine göre daha farklı semptomlar gösterdiğini belirten İngiliz bilim insanları öksürük, burun akıntısı ya da boğaz ağrısının yanı sıra Omicron tespit edilen kişilerde iki yeni ve 'garip' belirti ortaya çıktığını duyurdu.

İngiliz bilim insanları son bir ay içerisinde Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda saç kaybı ve konjonktivit (pembe göz) belirtileri ortaya konulduğu belirtildi. Bu varyantın gözde bulunan ACE2 enzimlerini etkilediğini dile getirdi.

Konjonktivit nedir?

Halk arasında 'pembe göz' ya da 'kırmızı göz' hastalığı olarak bilinen konjonktivit, gözdeki şeffaf dokunun ve göz kapaklarının iltihaplanması olayına denir. Bu rahatsızlık gözde kanlanmaya yol açar.

Amerikan Dermatoloji Birliği Akademisi de Kovid-19'un son dönemde öne çıkan semptomlarından birinin de saç dökülmesi olduğunu duyurdu. Omicron varyantının en sık görülen belirtileri ise burun akıntısı, boğaz ağrısı ve baş ağrısı.

Daha bulaşıcı ama daha hafif atlatılıyor

Omicron'un diğer mutasyonlara kıyasla daha bulaşıcı olduğu ancak daha hafif atlatıldığı belirlendi. Bilim insanları Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesini hem bu varyantın özelliklerine hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'den Türkiye kararı! Yasak kaldırılıyor
İsrail'den Türkiye kararı! Yasak kaldırılıyor
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek?
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek?
Koronavirüsten ölen aile hekiminin meslektaşı eşi de yaşama tutunamadı
Koronavirüsten ölen aile hekiminin meslektaşı eşi de yaşama tutunamadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz
Esed rejiminden Kazakistan için sağduyu çağrısı
Esed rejiminden Kazakistan için sağduyu çağrısı
Anadolu Efes Egemen Güven'i transfer etti
Anadolu Efes Egemen Güven'i transfer etti
Gelecek Partisi'nden 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için boykot çağrısı
Gelecek Partisi'nden 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için boykot çağrısı
Citroen'den yeni yıl kampanyası kredi seçenekleri dikkat çekiyor
Citroen'den yeni yıl kampanyası kredi seçenekleri dikkat çekiyor
Akkuyu Nükleer AŞ'den işçilerin barınma koşullarıyla ilgili açıklama
Akkuyu Nükleer AŞ'den işçilerin barınma koşullarıyla ilgili açıklama